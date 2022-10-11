Ev kadınlarından ekonomiye katkı

Çayıralan ilçesinde belediye öncülüğünde 2 yıl önce kadın istihdamını artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sunmak amacıyla kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifinde (ÇEKOOP), 49 kalem ürün üretiliyor. Kooperatif bünyesinde bir araya gelen kadınlar; marmelat, domates salçası, acılı ezme, üzüm pekmezi, erişte, tarhana ve turşu gibi el emeği göz nuru yöresel lezzetleri üreterek hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de doğal lezzetleri tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Birçok ürünü doğal ortamda üreterek yurt içinde sofralara taşıyan kadınların yöresel ürünleri bu yıl yurt dışında da gurbetçi vatandaşların sofralarını süsleyecek. Kooperatif öncülüğünde kadınlar tarafından hazırlanan 25 tona yakın 3 çeşit turşu, kuşburnu marmelatı, tarhana ve acılı ezme; yıl sonu Almanya’nın Stuttgart şehrine gönderilecek. Yurt dışına gönderilecek ürünlerin hazırlanması için de kadınları hummalı hazırlıkları sürüyor.

“TURŞULARIMIZI ALMANYA’YA GÖNDERİYORUZ”

Üretici kadınlardan Serap Yıldırım, yöresel pezik turşusunun yapımı için çalıştıklarını söyleyerek, “Ürünlerimizi tarladan topluyoruz, onları tel tel birbirinden ayırıyoruz, yıkıyoruz. Bakır kazanlarda haşlıyoruz, daha sonra da soğuk su ile şoklama yapıyoruz. Bidonlara sarımsağını, domatesini koyuyoruz ve pezik turşumuzu yapıyoruz. Bu turşuyu yurt içinde her yere, yurt dışında da Almanya’ya gönderiyoruz.” diye konuştu.

“EVİMİZİN İHTİYAÇLARINI BURADAN KARŞILIYORUZ”

Kooperatifte çalışan Fatma Beyaz, “Burada turşu yapıyoruz, börek yapıyoruz, erişte kesiyoruz, marmelat yapıyoruz. Bunları Türkiye’nin her yerine yolluyoruz. Almanya’ya da yollayacağız. Burada hem para kazanıyoruz hem de evimizin tüm ihtiyacını karşılıyoruz. Çok güzel de çalışıyoruz, mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

»İHA

