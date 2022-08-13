eTwinning başarısı

Bu kapsamda Yozgat’ta 57 öğretmen bu yıl Ulusal Kalite Etiketi aldı. Etiketi alan öğretmenleri, okul yöneticilerini ve öğrencileri tebrik ene İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “2009 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak, teknolojinin eğitime entegre edilmesi ve yenilikçi pedagojilerin geliştirilmesi amacıyla eTwinning faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerimizin her yıl gerçekleştirmiş oldukları eTwinning faaliyetleri, Ulusal ve Destek Servisi değerlendirme ekibi tarafından beş farklı kriter altında titizlikle incelenmekte ve belli bir puan dahilinde kriterleri karşılayan çalışmalara Kalite Etiketi verilmektedir. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında yapılan eTwinning çalışmalarına ilişkin Kalite Etiketleri değerlendirme süreci tamamlanarak bu yıl da 57 öğretmenimiz Ulusal Kalite Etiketi almış olup süreç devam etmektedir. eTwinning faaliyetlerini yurtdışındaki meslektaşları ile işbirliği içinde başarılı bir şekilde yürüten öğretmenlerimizin çalışmaları ise Avrupa Kalite Etiketi için Merkezi Destek Servisine aday gösterilecektir. Yenilikçi yaklaşımlarla öğrenmeyi daha keyifli ve kalıcı hale getiren, başarılı çalışmalarıyla Ulusal Kalite” dedi. »Haber Merkezi