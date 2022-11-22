Etkisiz promosyonlar

“TATMİN EDECEK DÜZEYDE DEĞİL”

Sağlık Bakanlığının uygulamada birliği sağlamak amacıyla banka promosyonu sözleşmeleriyle ilgili çalışma yaptığını ama sonuca varmadığını belirten Necip Taşkın, “Günümüzün ekonomik koşulları nedeniyle sağlık çalışanları açısından önemli bir yer tutan banka promosyon sözleşmeleri ne yazık ki çalışanları tatmin edecek düzeyde değil. Promosyon şartnamesinin mevzuattan anlayan görevliler tarafından hazırlanması, ayrıca çalışanlara ihale öncesinde ve sonrasında bilgi verilmesi gerekir. Ne yazık ki pek çok idare ihale öncesinde şeffaflığı dikkate almıyor; konuyla ilgili olarak resmi web sitelerinden gerekli bilginin verilmesi gerekirken yapılmıyor. Komisyona sadece yetkili sendika temsilcisinin atılmasını da doğru bulmuyoruz. Tüm sendikaların temsilcileri ihaleye katılabilmelidir.” diye konuştu.

“PROMOSYON BİR LÜTUF DEĞİLDİR”

Günümüzün ekonomik olanaklarından yola çıkan Taşkın, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan genelgede banka promosyon sözleşmelerinin her ne kadar en az 2, en çok 5 yıl üzerinden yapılacağı belirtilmekte ise de sözleşmelerin en az 2, en çok 3 yıl üzerinden yapılması sağlık çalışanlarının mağdur olmalarını önleyecektir. Günümüzün ekonomik koşullarında bankaların yüksek oranda kâr sağladığını biliyoruz. Bu nedenle kurumlar çalışanlarının beklenti ve talebini karşılayacak rakamlara odaklanmalı ve ihale süreçlerini buna göre yürütmelidirler. Çalışanlara verilecek promosyon bir lütuf değildir. Sağlık Bakanlığı ihale şartnamesini kendisi hazırlayarak uygulamada birliği sağlamalı ve promosyon kargaşasını sona erdirmelidir.” şeklinde konuştu.

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