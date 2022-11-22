Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.570,32
ALTIN
1.044,37
DOLAR
18,64
STERLİN
22,11
EURO
19,14

Etkisiz promosyonlar

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, banka promosyonu sözleşmeleri hakkında farklı açıklamaların sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozduğundan bahsetti.

22 Kasım 2022 Salı 02:11
Etkisiz promosyonlar

“TATMİN EDECEK DÜZEYDE DEĞİL”
Sağlık Bakanlığının uygulamada birliği sağlamak amacıyla banka promosyonu sözleşmeleriyle ilgili çalışma yaptığını ama sonuca varmadığını belirten Necip Taşkın, “Günümüzün ekonomik koşulları nedeniyle sağlık çalışanları açısından önemli bir yer tutan banka promosyon sözleşmeleri ne yazık ki çalışanları tatmin edecek düzeyde değil. Promosyon şartnamesinin mevzuattan anlayan görevliler tarafından hazırlanması, ayrıca çalışanlara ihale öncesinde ve sonrasında bilgi verilmesi gerekir. Ne yazık ki pek çok idare ihale öncesinde şeffaflığı dikkate almıyor; konuyla ilgili olarak resmi web sitelerinden gerekli bilginin verilmesi gerekirken yapılmıyor. Komisyona sadece yetkili sendika temsilcisinin atılmasını da doğru bulmuyoruz. Tüm sendikaların temsilcileri ihaleye katılabilmelidir.” diye konuştu. 
“PROMOSYON BİR LÜTUF DEĞİLDİR”
Günümüzün ekonomik olanaklarından yola çıkan Taşkın, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan genelgede banka promosyon sözleşmelerinin her ne kadar en az 2, en çok 5 yıl üzerinden yapılacağı belirtilmekte ise de sözleşmelerin en az 2, en çok 3 yıl üzerinden yapılması sağlık çalışanlarının mağdur olmalarını önleyecektir. Günümüzün ekonomik koşullarında bankaların yüksek oranda kâr sağladığını biliyoruz. Bu nedenle kurumlar çalışanlarının beklenti ve talebini karşılayacak rakamlara odaklanmalı ve ihale süreçlerini buna göre yürütmelidirler. Çalışanlara verilecek promosyon bir lütuf değildir. Sağlık Bakanlığı ihale şartnamesini kendisi hazırlayarak uygulamada birliği sağlamalı ve promosyon kargaşasını sona erdirmelidir.” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Etkisiz Promosyonlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siyasilerden destek
Siyasilerden destek
İHH atamaları tamamlanacak
İHH atamaları tamamlanacak
Bozok hocalarından kitap
Bozok hocalarından kitap
Yayla yolu kullanıma açıldı
Yayla yolu kullanıma açıldı
DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
6’ncı sırada yer aldı
6’ncı sırada yer aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim