Etkinlikte buluştular

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ve davetliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim okunmasından sonra Vakıf Başkanı Nizamettin Şahiner, vakıf hakkında bilgi verdi.

Mezunlar buluşmasına katılanlara teşekkür eden Şahiner, “2 yıl aradan sonra bu toplantımızı yapıyoruz. Vakfımıza büyük hizmetleri olmuş ve şuanda aramızda olmayan İmam Hatip müdürümüz rahmetli Kenan Levent, Fahri Koçoğlu, geçen günlerde kaybettiğimiz Hilmi Uçar ağabeyimizi burada rahmet ve minnetle anıyorum. Şuanda hasta olan Mehmet Can ve Ziya Kaya Abimiz içinde dua bekliyorum. Vakfın uzun yıllar başkanlığını yapan Ahmet Muti Güneşer’in rahatsızlığından dolayı gelemedi. Kendileri beni aradı ve hepinize ayrı ayrı selamlarını iletti” dedi.

Program sonunda davetliler geçmişte yaşadıkları anıları anlatarak eski günleri yad ettiler.

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