Etkinliklere katıldı

Ziyaretleri kapsamında Şehit Yasin Yoldaş İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Aksoy, öğremne ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Oku-yoz Projesi kapsamında yürütülen okuma faaliyetine, 8. sınıf öğrencilerimizin yürütmüş olduğu akran öğrenme faaliyetine, taşımalı öğrencilerimizin öğle yemeğine ve okul öncesi öğrencilerimizin oyunlarına eşlik etti.

Daha sonra öğretmenler ile bir araya gelen Aksoy, “Daha sonra kıymetli meslektaşlarımızla bir araya gelerek çay eşliğinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunup okuldan ayrıldık. Okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize aktif çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi