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Etkinliklere davet

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) yapmış olduğu etkinliklere ara vermeden devam ediyor. 

03 Kasım 2022 Perşembe 02:11
Etkinliklere davet

Eğitim çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren SORGED farkındalık etkinlikleriyle de göz dolduruyor. 
GELECEĞE NEFES OL 
2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla düzenlenen kampanyada Sorgun Gençlik Derneği, fidanları toprakla buluşturacak.
11 Ekim Cuma günü11.00 ile 12.00 saatleri arasında fidan dikme etkinliği gerçekleştirilecek.
Sorgun ve Yozgat'tan katılacak gençler için ücretsiz servisin olacağını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Tüm gençlerimizi etkinliğimize davet ediyoruz.” dedi.
OYUNCAKLARIN SON KULLANMA TARİHİ YOKTUR!
“Küçük bir oyuncakla bir çocuğu mutlu etmeye var mısın?” diyen Uğuz, “Her yıl ‘Oyuncakların Son Kullanma Tarihi Yoktur!’ sloganıyla düzenlediğimiz oyuncak kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz. Toplanan oyuncaklar bir köy okulunun anaokuluna bağışlanacaktır. Az kullanılmış veya sıfır oyuncaklarınızı bağışlayabilirsiniz. Oyuncaklarınızı SORGED'e teslim edebilirsiniz. Adresimiz: Çay Mahallesi 123. Sokak No:5/4  (Ülkü Sokağı-İş Bankası Arkası) İletişim: 0354 415 5821 Kampanya Tarihleri: 2-13 Kasım tarihleri arasındadır.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 03.11.2022 09:59
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Etkinliklere Davet
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