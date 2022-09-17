Etkinlikler ile kutlandı

Saraykent Kent Meydanı'nda yapılan çelenk sunma ile başladı başlayan program çeşitli etkinlikler ile devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve ardından saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra kutlama programı Marziye-İbrahim Ertek ilkokulunda devam etti. Programa Saraykent Kaymakam Ali Açıkgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Programda Marziye-İbrahim Ertek İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerin ardından hatıra fotoğrafları ile program sona erdi. »Haber Merkezi