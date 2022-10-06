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Etkinlikler düzenlendi

Yerköy İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

06 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Etkinlikler düzenlendi

Yerköy Belediye Düğün salonunda gerçekleşen Mevlid-i Nebi Haftası’ ile ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ programına Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve İlçe Müftüsü Mustafa Akdaş'ın açılış konuşması sonrasında Konuşmacı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Fidan tarafından konferans verildi.
Konferans sonrasında konuşma yapan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Allah’ın Habib-i edibi, İki Cihan Server-i Hz. Muhammed Mustafa’nın dünyayı teşriflerinin yıl dönümüne kavuşmanın sürur ve bahtiyarlığı içindeyiz. Doğumuyla dünyanın kasvetli ve buhranlı ortamına adeta bir merhamet, sükunet, saadet ve sadakat muştusu olarak gelen Peygamberimiz insanlığa sevgiyi, adaleti, hikmeti, merhameti, şecaati iyiye ve güzele ulaşmanın yollarını yaşayarak göstermiş, ümmeti için hakikate ulaşma yolunda bir meşale olmuştur.” ifadelerini kullandı.
Gerçekleşen konferans sonrasında günün anlam ve önemine bina yen Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Konuşmacı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Fidan'a plaket takdim etti. 
»Haber Merkezi
 

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Etkinlikler Düzenlendi
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