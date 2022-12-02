Etkinlikler devam ediyor

Bu sene Avrupa KOBİ Haftası olarak belirlenen 28 Kasım - 04 Aralık 2022 tarihleri arasında KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü öncülüğünde Yozgat’ta çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gençlere yönelik olarak ilk gün Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısının ardından ikinci gün Valilik ziyareti yapıldı ve aynı gün Sorgun’da üniversiteli gençlerle buluşma tertip edildi.

Sorgun Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘KOSGEB Bilgilendirme Toplantısı’ okulun öğrencileri ve akademisyenlerinin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, konuşmacı olarak konuk olan KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık ve Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş’ın yanı sıra Sorgun Meslek Yüksek Okulu Müdür yardımcısı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Danış da katıldı.

KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, gençlere girişimciliği tanıtmak, girişimcilik hakkında bilgilendirme yapmak ve uygulanabilir iş fikirleri geliştirerek iş planları oluşturmak için teknik bilgiler vermek amacıyla görsel içerikli sunum yaparak, Girişimcilik Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Ticaret İl Müdür İbrahim Akdaş ise konuşmasında ‘Blcok Zincir’ ile ilgili bilgiler paylaştı.

“HAFTA BOYUNCA DÜZENLENECEK”

Etkinlikler hafta süresince değişik gruplara verilecek bilgilendirme buluşmaları ile devam edeceğini belirten İl Müdürü Işık, “Avrupa Birliği, KOBİ’lerin ve Girişimciliğin desteklenmesi, Yaygınlaştırılması ve Gençlerin Girişimciliğe özendirilmesi amacıyla, 2009 yılından beri Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımını sürdürmekte olup, o seneden beri KOSGEB’in Ulusal kamu koordinasyonunu yürüttüğü Avrupa KOBİ Haftasında, ülkemiz de diğer 37 katılımcı ülke gibi yer almaktadır. Bu bağlamda 2011 yılından itibaren açıklanan İstatistiki Verilere göre yapılan etkinlik sayısı açısından bu ülkeler içerisinde Türkiye birinci sırada yer almaktadır. İlimizde de KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü tarafından Avrupa KOBİ Haftası Etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmesinin önemli bir boşluğun doldurulmasına katkı verdiği gözlenmektedir.” ifadelerini kullandı.

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