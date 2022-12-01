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Etkinlikler başladı

‘Avrupa KOBİ Haftası’ kapsamında Yozgat’ta da bir dizi bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirildi. 

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Etkinlikler başladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Avrupa KOBİ Haftası olarak belirlenen 28 Kasım-04 Aralık 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlendi.  
Avrupa KOBİ Haftası, 2009 yılından beri KOBİ’lerin ve Girişimciliğin desteklenmesi ve Gençlerin girişimciliğe özendirilmesi amacıyla kutlanmaktadır.
KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü öncülüğünde farklı kurumlardan da katılımcıların desteğiyle hafta boyunca yürütülecek etkinlikler planlandı.
İLKİ ÜNİVERSİTEDE
Etkinliklerin ilki Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirildi.
Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ve akademisyenlerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında ‘Bilgiye Dayalı Girişimcilik ve İnovasyon’ temalı konulara yer verildi.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümün Başkanı Doçent Dr. Mehmet Bakır moderatörlüğünde yürütülen toplantıda öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.
Gençlere girişimciliği tanıtmak, girişimcilik hakkında bilinçlendirmek ve uygulanabilir iş fikirleri oluşturmaları yönünde bilgilendirmek amacıyla toplantıda konuşma yapan KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, Girişimcilik Destek Programlarını tanıtıcı sunum yaptı. Girişimci gençler için var olan fırsatları açıkladı ve başarı örneklerinden de bahseden Işık, gençlerin öğrencilik yıllarını verimli geçirmelerini ve daha öğrenciyken bile şirket kurabileceklerini vurguladı. 
Işık, yapılacak girişimcilik faaliyetlerine bağlı olarak destek miktarları hakkında da bilgiler verdi.
Etkinlikte yaptığı konuşmada Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilgi üreten ve araştırma yapan üniversitelerden bilgiyi uygulamaya geçirebilen, girişimci yönü güçlü olanların daha sürükleyici yanlara sahip olduğunu belirtti. 
Farklılıklarıyla değer katacakları yeni ve rekabet gücü yüksek ürünlere ulaşmanın, daha öğrenciyken yapacakları proje çalışmalarıyla edinecekleri deneyimlere bağlı oluşunu ortaya koymaya çalışarak, öğrencilerin patent alabilecek işler yapmalarını öneren Böyükata, katılımcılara teşekkür etti.  
Toplantının düzenlenmesine ve başarılı biçimde yürütülmesine ev sahipliği de yapan Doçent Dr. Mehmet Bakır, sektörel bazda sahaya yönelik üniversite bünyesinde yapılabilecek çalışmaların önemine değindi ve bu etkinliğin faydalı bir buluşma olduğunu ifade ederek, kurum adına konuşmacılara teşekkür etti.
Devam eden günlerde de farklı hedef gruplara yönelik bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
ETKiNLiKLER BAŞLADI
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