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Etkinlikler artarak devam ediyor

Yozgat Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek ‘Aylık gönül söyleşileri’ programlarına başladı.

24 Haziran 2022 Cuma 02:11
Etkinlikler artarak devam ediyor

Aylık olarak düzenlenecek Gönül Söyleşileri programlarının bu ayki konuğu Ünlü Divan Edebiyatçısı ve Yazar Hayati İnanç olacak. 
5 Temmuz Salı günü Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde Ünlü Divan Edebiyatçısı ve Yazar Hayati İnanç sevenleri ile buluşacak. 
Belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklerin artarak devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Celal Köse, bu tür faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirtti.
Sosyal ve kültürel alan da birçok çalışma yaptıklarını belirten Köse, “Ramazan Ayı boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediğimiz mini konserler ve etkinliklerin yanı sıra Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda çocuklarımıza yönelik oyunlar, büyüklerimize yönelik tiyatro eserleri programları düzenlendi. Düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimize bir yenisi daha ekleyerek ‘Aylık Gönül Söyleşileri’ programını düzenledik. Geçtiğimi ay ünlü televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer’in şiirli söyleşisi programının ardından, Temmuz ayından Ünlü Divan Edebiyatçısı ve Yazar Hayati İnanç’ı sevenleri ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı. 
Köse, 5 Temmuz Salı günü saat: 20.30’da Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kapsamında Ünlü Divan Edebiyatçısı ve Yazar Hayati İnanç programına tüm Yozgatlıları davet etti. 
»Haber Merkezi
 

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Etkinlikler Artarak Devam Ediyor
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