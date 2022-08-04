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Etkinlik öncesi ziyaret

Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu Beldesinde eğitim gören Yaz Kur’an Kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlhan Koçak’ı makamında ziyaret etti. 

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Etkinlik öncesi ziyaret

Umutlu Belediyesi Kur’an Kursu öğrencileri ve hocaları Akdağmadeni Müftülüğünün düzenlediği etkinlik öncesi Başkan Koçak’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koçak, “Umutlu Belediyesi Kur’an Kursu öğrencilerimiz ve hocalarımızı Akdağmadeni Müftülüğümüzün düzenlediği etkinliğe gönderdik. Etkinliğe gitmeden önce de belediyemizi ziyarette bulundular. Bu güzel ziyaretleri için çocuklarımız ve hocalarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Etkinlik öncesi Ziyaret
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