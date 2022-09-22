Etkinlik odası hizmete açılıyor

Oyun odasıyla çocukların hastane içinde yaşadığı özgüven eksikliği ve kaygıları yenmeleri amaçlanarak yapılacak etkinliklerle de sanatsal yönleri ön plana çıkarılacak.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, çocukların fiziksel ve psikolojik gereksinimler dikkate alınarak estetik bir şekilde hazırlanan Çocuk Etkinlik Odası’nda incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, çocuklar için bir ev ortamı konforu sağlayacak olan oyun odasının duvarlarını boyadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Karadağ, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında hazırlanan Çocuk Oyun Odası’nın çocuğun hastane ve sağlık çalışanları arasında önemli bir köprü olacağının altını çizdi. Hastane fobisi olan, hastanede kendisini ifade etmekte güçlük yaşayan çocukların kaygı düzeyinin azalmasına ve psikolojik açıdan rahatlamalarına imkân tanıyacağını vurgulayan Karadağ, ilerleyen zamanlarda Çocuk Etkinlik Odası’nda düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle çocukların sanatsal yönlerinin de ön plana çıkarılacağını sözlerine ekledi.

Karadağ, böyle anlamlı bir hizmeti faaliyete geçiren hastane yönetimi başta olmak üzere Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında destek veren Doçent Dr. Atilla Şenaylı, Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Ulusoy, Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Andıran Şenaylı, Dr. Öğretim Üyesi Onur Batmaz, Öğretim Gör. Derya Esenkaya ve Öğretim Gör. Ahmet Kılıç’a teşekkür etti. »Haber Merkezi