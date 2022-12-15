Etkinlik düzenlendi

Günün menüsünde havuç kabak taraftar, humus, şakşuka, Rus salatası, muhammara, avcı böreği, kremalı mantarlı çorbası, pilav, kavurma ve şekerpare yer aldı.

Emeği geçen herkese teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Bu etkinlikte emeği geçen okul idarecilerimiz ve alan şefimiz başta olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.” dedi.

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