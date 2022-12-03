Etkinliğe yoğun ilgi

KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğünün öncülük ettiği ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin farklı birimlerinde Avrupa KOBİ Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere üniversiteli gençlerin ilgisi umut veriyor.

Fen Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen ‘KOSGEB Bilgilendirme Toplantısı’ üniversitenin farklı bölümlerinden katılan öğrencilerin sorularına cevap bulduğu buluşma oldu.

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünde yürütülen programda KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık ve Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş doyurucu bilgiler paylaştı.

KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık konuşmasında, girişimcilik desteklerinden bahsetti; geleneksel girişimciliğin ve ileri girişimciliğin ne olduğunu açıkladı. KOSGEB tarafından sağlanan güncel girişimcilik eğitimlerinin önemine de değinen Işık, uygulanabilir iş fikirleri olan gençlerin o fikirleri hayata geçirmede nelere ihtiyaç duyacaklarına ve o ihtiyaçlarını nasıl giderebileceklerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Ticaret İl Müdür İbrahim Akdaş, tüketici haklarından bahsetti.

Kripto para ve Blcok Zincir ile ilgili konulara da kısaca değinen Akdaş, karşılaşılan muhtemel sorunların neler olduğunu ve çözü için tüketici olarak izlenebilecek yolların neler olduğunu anlattı.

Toplantı katılımcı öğrencilerin birebir sorularının alınmasına fırsat verilerek etkili biçimde yürütüldü. Yapılan değerlendirmelerde tek işi şuanda öğrencilik olan üniversiteli gençlerin bu tür toplantıları kaçırmaması gerektiği, öğrenciyken karşılaşacakların yeni bir kelime ya da duyacakları bir sözün ilerde meslek hayatında dönüm noktası olabileceği ifade edildi ve bu toplantının da o nitelikte olduğu belirtildi.

KOSGEB destekleri ve Tüketici Hakları konularının ele alındığı oldukça yararlı ve pratik bilgilerin aktarıldığı etkinlik sonunda Böyükata, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca imzalı teşekkür belgelerini konuk konuşmacılar KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık ve Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş’a takdim etti.

Bu etkinliğin çok dinamik bir grupla gerçekleştirilmiş olmasını değerli bulduğunu belirten Böyükata, “Bu gençlerin girişimcilik açısından ilerde ne gibi sıçramalar yapabileceklerini bütünüyle kestirmek güç olmakla birlikte, bu gençlerin edindikleri bu bilgiler sayesinde bakış açılarını olumlu yönde daha da geliştirdiklerini gözlemliyorum.” dedi.

Yapılan etkinliklerle, 2009 yılından beri Avrupa Birliği’nin KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve gençlerin girişimciliğe özendirilmesi amacına yönelik planlanan Avrupa KOBİ Haftası düşüncesinin Yozgat özelinde hedeflerine katkı verildiği görülmektedir. »Haber Merkezi