Etkinliğe katıldı

Ziyaretleri kapsamında 75. Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Topuz, okulda düzenlenen yerli malı haftası etkinliklerine katıldı.

Etkinlik sonrası okulda incelemelerde bulunarak okul müdüründen bilgi alan Topuz, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinleyip derslerinde başarılar diledi.

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