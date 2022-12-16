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Etkinliğe katıldı

Akdağmadeni ilçesinde, Kaymakam Fatih Topuz okul ziyaretlerine devam ediyor.

16 Aralık 2022 Cuma 02:11
Etkinliğe katıldı

Ziyaretleri kapsamında 75. Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Topuz, okulda düzenlenen yerli malı haftası etkinliklerine katıldı.
Etkinlik sonrası okulda incelemelerde bulunarak okul müdüründen bilgi alan Topuz, daha sonra öğrencilerle sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinleyip derslerinde başarılar diledi. 
»Haber Merkezi

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Etkinliğe Katıldı
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