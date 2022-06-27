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Etkinliğe davet

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 29 Haziran Çarşamba günü Sorgun ilçesine bağlı Alcı köyünde  ‘Tarla Günü’ etkinliği düzenlenecek.

27 Haziran 2022 Pazartesi 02:05
Etkinliğe davet

Düzenlenen etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde Bakanlık Araştırma Enstitüleri ve Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TÜSİAB) üyeleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen buğday ve arpa çeşitleri tanıtılacak. Etkinlikte Ekimi gerçekleştirilen tohumların tanıtımı yapılacak.  Düzenlenecek olan etkinliğe tüm vatandaşları ve çiftçileri davet eden Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Demonstrasyon çalışmamızı, Sorgun ilçemize bağlı Alcı köyünden önder çiftçimiz Deniz Birol’a ait köy içindeki arazisinde uyguladık. Tarla Günümüzün yapılacağı demonstrasyon çalışmamızda; Buğday tohumluğu olarak Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen sekamibey ve şanlı çeşitleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen halis çeşidi, Ekiz Tohumculuk tarafından geliştirilen ALP1 çeşidi,  Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ekiz çeşitleri ekildi.
Nohut Tohumluğu olarak, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen inci, sezgin ve caner çeşitleri, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Nihatbey çeşidi ekildi Fasulye Tohumluğu olarak ise Mersin Ticaret Borsası tarafından geliştirilen Borsa çeşidi ekildi. Bu çeşitlerin tanıtımını yerinde yapacağız. 29 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’da Sorgun ilçesine bağlı Alcı köyünde düzenleyeceğimiz ‘Tarla Günü’ etkinliğimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi. 
»Haber Merkezi

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