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“Etkin zümre etkin okul”

Kadışehri ilçesinde,  İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. 

03 Kasım 2022 Perşembe 02:11
“Etkin zümre etkin okul”

3 yıl önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje yeni uygulama şekilleriyle devam ediyor. 
Halıköy İmam Hatip Ortaokulu ile gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecileri ve öğretmenler katılım sağladı. 
Toplantıda öğretmen-öğrenci ve öğretmen-okul yöneticisi işbirliğinin artırılması, okul hedeflerinin belirlenmesi, işlevsel ve uygulanabilir hale getirilmesi, merkezi sınav çalışmalarının ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz uygulanması, okullar arası aktif işbirliğinin artırılmasına yönelik kararlar alındı ve hedefler belirlendi.
Toplantı hakkında açıklama yapan Aksoy, “Öğretmenlerimizin aktif ve işbirliği içerisinde olmaları, yenilikçi öğretim metotlarının ve örnek uygulamaların okullarımızda yaygınlaştırılması amacıyla üç yıl önce başlatmış olduğumuz projemiz yeni uygulama şekilleriyle devam etmektedir. Bu kapsamda ilk toplantımızı Halıköy İmam Hatip Ortaokulu ile gerçekleştirdik. Kıymetli meslektaşlarıma şimdiden başarılar diliyor, aktif çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Etkin Zümre Etkin Okul
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