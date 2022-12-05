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Etkin zümre etkin okul

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. 

05 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Etkin zümre etkin okul

3 yıl önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje yeni uygulama şekilleriyle devam ediyor.  
Öğretmenlerin aktif ve işbirliği içerisinde olmaları, yenilikçi öğretim metotlarının ve örnek uygulamaların okullarda yaygınlaştırılması amacıyla İlçe milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üç yıl önce başlatılan projenin yeni uygulama şekilleriyle devam ediyor.
 Bu kapsamda üçüncü toplantı Yavuhasan Ortaokulunda gerçekleştirildi.
Toplantıda; öğretmen-öğrenci ve öğretmen-okul yöneticisi işbirliğinin artırılması, okul hedeflerinin belirlenmesi, işlevsel ve uygulanabilir hale getirilmesi, merkezi sınav çalışmalarının ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz uygulanması, okullar arası aktif işbirliğinin artırılmasına yönelik kararlar alındı ve hedefler belirlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Kıymetli meslektaşlarıma şimdiden başarılar diliyor, aktif çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Etkin Zümre Etkin Okul
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