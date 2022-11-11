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“Etkin zümre etkin okul”

Kadışehri ilçesinde, Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu tarafından öğretmenlere yönelik yapılan Zümre Toplantısının 2’ncisi gerçekleştirildi. 

11 Kasım 2022 Cuma 02:11
“Etkin zümre etkin okul”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya ilçe de görev yapan öğretmenler katılım sağladı. 
Toplantıda; Öğretmen-öğrenci ve öğretmen-okul yöneticisi işbirliğinin artırılması, okul hedeflerinin belirlenmesi, işlevsel ve uygulanabilir hale getirilmesi, merkezi sınav çalışmalarının ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz uygulanması, okullar arası aktif işbirliğinin artırılmasına yönelik kararlar alındı ve hedefler belirlendi.
Toplantıların 3 yıldır düzenli olarak yapıldığını belirten Aksoy, “Öğretmenlerimizin aktif ve işbirliği içerisinde olmaları, yenilikçi öğretim metotlarının ve örnek uygulamaların okullarımızda yaygınlaştırılması amacıyla üç yıl önce başlatmış olduğumuz projemiz yeni uygulama şekilleriyle devam etmektedir. Bu kapsamda ikinci toplantımızı Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu ile gerçekleştirdik. Toplantımızda, öğretmen-öğrenci ve öğretmen-okul yöneticisi işbirliğinin artırılması, okul hedeflerinin belirlenmesi, işlevsel ve uygulanabilir hale getirilmesi, merkezi sınav çalışmalarının ve rehberlik faaliyetlerinin kesintisiz uygulanması, okullar arası aktif işbirliğinin artırılmasına yönelik kararlar alındı ve hedefler belirlendi. Kıymetli meslektaşlarıma şimdiden başarılar diliyor, aktif çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.11.2022 14:09
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