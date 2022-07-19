Eşsiz manzara

Bir çok kişinin ilgi odağı olan seyrine doyumsuz ayçiçeği tarlaları fotoğraf severlerinde uğrak noktası oldu. İç Anadolu Bölgesi’nde geniş ekim alanı bulan ayçiçeği, Yozgat’ta ki üreticiler tarafından da yoğunlukla tercih ediliyor. Kentte, çiçek açan ayçiçeği tarlaları, sarı ve yeşil renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı tarlalarda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Yol kenarında bulunan tarlalarda fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlar araçlarını park ederek ayçiçekleri ile fotoğraf çekiniyorlar. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan tarlalar, görenleri hayran bıraktı. Halk arasında günebakan olarak da bilinen ayçiçekleri, doğa fotoğrafçıları tarafından da oldukça ilgi görüyor. »Selma Şahin