Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
parçalı az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.451,27
ALTIN
958,68
DOLAR
17,47
STERLİN
20,91
EURO
17,75
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Eşsiz manzara

Yozgat’ın kırsal kesimlerinde çiçek açan ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu manzaralar görenleri hayran bıraktı.

19 Temmuz 2022 Salı 02:11
Eşsiz manzara

Bir çok kişinin ilgi odağı olan seyrine doyumsuz ayçiçeği tarlaları fotoğraf severlerinde uğrak noktası oldu. İç Anadolu Bölgesi’nde geniş ekim alanı bulan ayçiçeği, Yozgat’ta ki üreticiler tarafından da yoğunlukla tercih ediliyor. Kentte, çiçek açan ayçiçeği tarlaları, sarı ve yeşil renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı tarlalarda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Yol kenarında bulunan tarlalarda fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlar araçlarını park ederek ayçiçekleri ile fotoğraf çekiniyorlar. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan tarlalar, görenleri hayran bıraktı. Halk arasında günebakan olarak da bilinen ayçiçekleri, doğa fotoğrafçıları tarafından da oldukça ilgi görüyor. »Selma Şahin 

Anahtar Kelimeler:
Eşsiz Manzara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ta kaza: 2 ölü
Yozgat’ta kaza: 2 ölü
Yağışlara dikkat
Yağışlara dikkat
Kerkenes Harabeleri keşfedilecek
Kerkenes Harabeleri keşfedilecek
Personele zam sürprizi
Personele zam sürprizi
Girişimciye yol yok
Girişimciye yol yok
Kurslara ziyaret
Kurslara ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim