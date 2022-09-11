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Eşsiz manzara

Akdağmadeni ilçesinde, 92 bin 246 hektar alanda bulunan ormanlar her mevsim bir başka güzel.

11 Eylül 2022 Pazar 02:11
Eşsiz manzara

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ormanlarını içinde barındıran Akdağmadeni ilçesinde bulunan ormanlar dört mevsim sunduğu eşsiz güzellikteki manzaralarıyla doğa severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 92 bin 246 hektar verimli orman alanı ve ilçenin toplam alanının yüzde 51’ini oluşturan yemyeşil doğası ve temiz havası ile sarıçam, ardıç, palamut gibi ağaç türlerini bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanları, içerisinde gizlediği göletler ve görkemli vadiler ile kendisine hayran bırakıyor. 
Her mevsimin farklı güzelliklerini tüm renkleri ile yansıtan ormanda birçok bitki türünün yanı sıra zengin bir fauna göze çarpıyor. Yozgat’ın turizme açılma noktasında önemli bir yerde bulunan Akdağmadeni ormanlarını gezmenizi, görülmesi ve yaşanması gereken bir yer. 
 »Haber Merkezi
Fotoğraf:Mehmet Doğan
 

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Eşsiz Manzara
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