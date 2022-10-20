Esnafların kira isyanı!

Siyasilerin kapısını çalan esnaflar destek bekliyorlar.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta yaşanan ekonomik sıkıntılar esnafı olumsuz etkiledi.

Esnaflarının yaşamış olduğu sıkıntılar üzerine CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan ile birlikte uzun yıllar esnaflık yapan ve herkesim tarafından tanınan Davut Bayram bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

“ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ”

Birçok vatandaşın esnaflık mesleği ile evini geçindirdiğini belirten CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Esnaflarımız sıkıntı içerisinde. Yozgat’ta hemşehrilerimiz çocukları için dükkan açıyor, geçimini onla sağlamasını bekliyor. Yıllarca çalışıyor emekli oluyor aldığı toplu ikramiyeyi çocuğunun geleceğine yatıyor. Ama günümüzde açmış oldukları dükkanları işletemez hale geliniyor. Bunlar için çözüm üretmeli ve esnafı sıkıntıdan çıkartmamız lazım. Tüm esnaf birleşecek. Tabi işin özü iktidarların planlaması olması lazım. Koordineli halde devam etmeli. Sıkıntının çok büyük olduğunu, ilerleyen dönemde çözüm bulunmaz ise çok ciddi bir ekonomik kriz Yozgat’ı bekliyor olacak” şeklinde konuştu.

“MECLİSE TAŞIYACAĞIM”

Yaşanan sıkıntıları meclis gündemine taşıyacağını ifade eden Keven, “Yozgat esnafının sorunlarını elbette öncelikle odalar kooparatifler bana ilettiler ben düşüncelerimi söyledim. Benim en büyük görevim burada Yozgat esnafı ile Ankara arasında bir elçi olmak. Bu sorunu en kısa sürede haftaya parlamento da dile getireceğim bunu dile getireceğim. Yozgat adına Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim, Belediye Başkanı Sayın Celal Köse ile görüşeceğim düşüncelerini alacağım Davut’a bilgi vereceğim. Daha sonra da bu olayı meclise taşıyacağım benim görevim o” dedi.

“ESNAFLIKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK”

Esnaflıktan başka şanslarının olmadığını dile getiren Davut Bayram, “Ben 55 yaşındayım, 45 yıldır esnafım. Okurken bakkallardan çikolata, şeker, çekirdek alıp okulda satıyordum. 45 yıldır esnaflık ettim çok dükkan tezgah açıp kapattım. Yozgat gerçekten normal değil. Barbarlıktan başka bir şey değil bu kira fiyatları. Bu fiyatları halk ödüyor. Hazır maliye yıkılmış, Kız Meslek yıkılmış buralara dükkan yapsın belediye. Belediye hep para kazanmak zorunda değil. Esnaf berbat durumda. Dükkan sahipleri aynı bizim gibi ama hiç insaf yok. Ticaret gelişmez ise edebiyat, kültür, eğitim gelişmez. Esnafı öldürdükten sonra bir şey kalmaz. Yozgat’ a 4bin 500 kayıtlı esnaf var ama dükkan yok. Bir başka unsur daha belirteyim, esnaf arkadaşlarla eğer bu konuda bize bir olumlu bir yaklaşım olmazsa belediye tarafından bizim de yapabileceğimiz eylem demokratik haklarımız doğrultusunda eylem yapma hakkımız var. Biz öyle dükkan kapatamayız kepenk kapatamayız ama bunun daha güzel örnekleri var. Eşitlik istiyoruz bir noktada çünkü parası az olan adam az ticaret yapabilsin. Koç’un yaptığı ticarete talip değiliz. Ama biz esnaf ve zanaatkarız. Bizde bu hayatta tutunmak zorundayız bir ekmek yemek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

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