Esnafları gezdi

Yozgat merkezde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Yurtlu, hayırlı işler dileyerek, esnafların Ahilik Haftasını kutladı. Ziyarette Yurtlu, “ Ahilik Haftası'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdik.

Ahilik kültürünü, değerleri ve kurumlarıyla günümüzde de yaşatan tüm esnaf ve sanatkârımızın Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nı kutluyoruz” dedi. »Haber Merkezi

