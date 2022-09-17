Esnafları gezdi

Yozgat merkezde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Yurtlu, hayırlı işler dileyerek, esnafların Ahilik Haftasını kutladı. Ziyarette Yurtlu, “ Ahilik Haftası'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdik.
Ahilik kültürünü, değerleri ve kurumlarıyla günümüzde de yaşatan tüm esnaf ve sanatkârımızın Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nı kutluyoruz” dedi. »Haber Merkezi
17 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Yozgat merkezde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Yurtlu, hayırlı işler dileyerek, esnafların Ahilik Haftasını kutladı. Ziyarette Yurtlu, “ Ahilik Haftası'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdik.