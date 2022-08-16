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Esnaflar şikâyetçi

Esnaflar dükkânların önünü kapatan halk otobüsü durakları yüzünden müşterilerini kaybediyor. 

16 Ağustos 2022 Salı 02:11
Esnaflar şikâyetçi

Yerel esnaf ayrıca duraklara takılan 10 adet klimanın parasının halkın cebinden çıktığını belirterek, bu durumdan çok mağdur olduklarını dile getirdi.
Yerel esnaf konuyla ilgili, “Bizim dükkânlarımızın önü hem kapanıyor hem de duraklarda klima olduğu için içki ve alkol içinler hep burada. Burası çok tehlikeli bir nokta aslında. Fakat bunu düzeltmiyorlar. Tek bir parça yerine 3-4 parça olarak duraklar yapılsa arkaları gözükecek şekilde camlı olsa hem bizim dükkânlarımızın önü kapanmaz hem de insanlar o kapalı kutunun içinde kalmaz. Burada ki tüm esnaflar bu durumdan çok muzdarip ve çok şikâyetçiler.” açıklamasında bulundu. 
»Muhammed Üstüntaş

Anahtar Kelimeler:
Esnaflar şikâyetçi
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