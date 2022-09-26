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Esnafla sohbet

Çayıralan Müftülüğü tarafından esnaf ziyaretleri devam ediyor. 

26 Eylül 2022 Pazartesi 02:52
Esnafla sohbet

Her hafta Cumartesi günleri sanayi esnafı ile bir araya gelip sohbet eden ilçe vaizi Mehmet Perk, geçtiğimiz Cumartesi günü esnaf ile kahvaltı programda buluştu.
Din hizmetinde gönüllüğün esas olduğunu, meselenin bir insanın gönlünü kazanabilmekte olduğunu ifade eden Vaiz Perk, sanayi esnafı ve diğer esnaf ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. 
Düzenlenen programın sanayi esnafının birlik ve beraberliğine katkı sağlaması açısından önem arz ettiğini bildiren sanayi esnaflarından Oto Tamircisi Ali Çam, Çayıralan Müftülüğüne ve programı koordine eden Vaiz Beye teşekkür ettiğini belirtti. 
Traktör tamircisi Engin Yılmaz ise "Böyle programlar için hizmet etmek bizim görevimizdir. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi. 
Sanayinin sevilen çırağı Genç Osman Toksöz, "Komşu ustalarımızla beraberce kahvaltı yapmak çok mutluluk verici, emeği geçenlerden Allah Razı olsun." diye konuştu. 
Esnaflar, bu tarz sohbet toplantılarının çok faydalı olduğunu ve devam etmesinin çok iyi olacağını söyledi. 
»Haber Merkezi

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Esnafla Sohbet
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