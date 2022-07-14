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Esnafla bir arada

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Saraykent ilçesini ziyaret etti. 

14 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Esnafla bir arada

Ziyaretinde Milletvekili Sedef’e, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Saraykent İlçe Başkanı Aydın Yeşil ve Türkav Şube Başkanı Kemal Ergün eşlik etti. Ziyaretinde Saraykent esnafı ile bir araya gelen Milletvekili Sedef, sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Sedef, “İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanımız Adem Kızılay, Saraykent İlçe Başkanımız Aydın Yeşil, Türkav Şube Başkanı Kemal Ergün, il ve ilçe yöneticilerimizle birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek hal hatır sorduk, bayramlarını kutladık. Güler yüzleriyle bizleri karşılayan tüm Saraykentli hemşerimize teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

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Esnafla Bir Arada
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