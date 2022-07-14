Esnafla bir arada

Ziyaretinde Milletvekili Sedef’e, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Saraykent İlçe Başkanı Aydın Yeşil ve Türkav Şube Başkanı Kemal Ergün eşlik etti. Ziyaretinde Saraykent esnafı ile bir araya gelen Milletvekili Sedef, sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Sedef, “İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanımız Adem Kızılay, Saraykent İlçe Başkanımız Aydın Yeşil, Türkav Şube Başkanı Kemal Ergün, il ve ilçe yöneticilerimizle birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek hal hatır sorduk, bayramlarını kutladık. Güler yüzleriyle bizleri karşılayan tüm Saraykentli hemşerimize teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi