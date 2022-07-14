Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, “Alışverişini yerel esnafından yap. Esnafına sahip çık” kampanyası ile vatandaşları yerel esnaftan alış veriş yapmaya davet etti.

Akdemir, “Esnafımız memleketimizin temel taşı, harcı, betonu ve huzurun sigortasıdır. Yerel esnafımız yaşarsa memleket yaşar. Lütfen esnafımıza sahip çıkalım. Vatandaşlarımız alışverişini yerel esnaftan yapmalıdır. İyi günümüzde, düğünümüzde ve cenazemizde bizimle olan, kimi zaman evimizin anahtarını hatta çocuğumuzu 'Biraz burada dursun' diye emanet ettiğimiz yerel esnafımızın ayakta durabilmesi ve geçimini sürdürebilmesi için destek olmak zorundayız. Bu kampanyamıza sahip çıkılacağına inancımız tamdır. Unutmayın ki, ülkemizde ve Yozgat’ta esnaf ile sanatkar yok olursa, ekonomimizin bel kemiği kırılmış olur” dedi. Haber Merkezi