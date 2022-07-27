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‘Esnafın yanında ol’

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
‘Esnafın yanında ol’

Esnafın her zaman yanında olduklarını bildiren Başkan Akdemir, “Vatandaşlarımızdan tek bir ricamız var alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarıdır” dedi. 
Bakkallar Odası olarak kapılarının tüm esnaflara açık olduğunu bildiren Akdemir, “Yapmış olduğumuz ziyaretlerde bir kez daha gördük ki esnafımız zor durumda. Vatandaş olarak zor bir pandemi süreci atlattık. Fakat pandemiden etkilenen en büyük kesim esnaflarımız oldu. Pandeminin bitmesin ardından esnafımız biraz da olsa nefes almaya başladı. Esnafımızı bu zorlu süreçten çıkarmak vatandaşlarımızın elinde. Vatandaşlarımızdan ricamız alışverişlerimizi yerel esnafımızdan yapalım esnafımıza sahip çıkalım” dedi. 
Akdemir, “Esnafımız memleketimizin temel taşı ve huzurun sigortasıdır. Yerel esnafımız yaşarsa memleket yaşar. Lütfen esnafımıza sahip çıkalım. Vatandaşlarımız alışverişini yerel esnaftan yapmalıdır. İyi günümüzde, düğünümüzde ve cenazemizde bizimle olan, kimi zaman evimizin anahtarını hatta çocuğumuzu emanet ettiğimiz yerel esnafımızın ayakta durabilmesi ve geçimini sürdürebilmesi için destek olmak zorundayız” dedi. 
»Selma Şahin 

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Esnafın Yanında Ol
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