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“Esnafın işini kolaylaştırıyoruz”

İlçede şoför esnafının işlerini kolaylaştırmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni yollar yapıp eski yolları da genişlettiklerini söyledi.

02 Aralık 2022 Cuma 02:45
“Esnafın işini kolaylaştırıyoruz”

Servis Şoförleri Odasını ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile taksi şoförleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Ekinci, taksi şoförleriyle sohbet edip çalan telefonlara cevap verdi. Başkan Ekinci, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde tıra bindi. Başkan Ekinci, ilçede görev yapan şoför esnafının sorun ve taleplerini dinledi.
Şoför esnafının işlerini kolaylaştırmak adına önemli projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Ekinci, “Öncelikle tüm şoför kardeşlerimizin Dünya Şoförler Günü'nü kutluyorum. Şoför kardeşlerimiz gece-gündüz, yaz kış demeden vatandaşlarımıza hizmet adına büyük bir gayret sarf ediyorlar. Bazen bu işlerini yaparken hayati tehlikeler de yaşayabiliyorlar. Biz de Sorgun Belediyesi olarak şoför kardeşlerimizin yükünü hafifletmek için yeni yollar açıp eskileri de genişletiyoruz. Onlar şehrin yükünü taşırken bizi de işlerini kolaylaştırmış oluyoruz. Bir kez daha tüm şoför kardeşlerimizin gününü kutluyor, işlerinde başarılar diliyorum.” diye konuştu. »İHA
 

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Esnafın Işini Kolaylaştırıyoruz
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