ESNAFIN BÜYÜK ÇiLESi

2 yıl önce ihale edilmesine rağmen projenin hala tamamlanmamış olması tepkilere yol açtı. Esnaf hem çevre kirliliğinden şikâyet ederken hem de iş yapamamaktan yakındı. Vatandaşların araç park yeri olmamasından kaynaklı alışveriş yapamadıklarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getiren esnaflar, çözüm için muhatap bulamadıklarını söylediler. Büyük Cami etrafını güzelleştirme ve yeniden burada park yapımı işi için belediyenin TOKİ'ye ihale yaptığını dile getiren esnaf Mustafa Türkmen, “Fakat TOKİ'de çok yavaş çalışıyor. Buranın ihalesi yapılalı 2 sene oldu. Yozgat’a ve camisine yakışmayan bir durum. Burada gördüğünüz gibi toprak yığınları, hafriyatlar var. Vatandaşın geçemeyeceği kadar yolların kapanması buradaki esnaf arkadaşlarımızı çok büyük sıkıntıya soktu. Herkes burada evine ekmek götürmek için çalışıyor. Fakat bunu düşünen olmadığı için buradaki esnaflarımız çok mağdur bir durumda. Bunun acilen giderilmesi gerekiyor. En azından hafriyat alınarak caddeden gelip geçen insanların rahatça hareket edebilmesi sağlanmalı. Anayolda Sivas istikametinden, Ankara istikametine gidip gelen vatandaşların bize söyledikleri ‘Yıllardır bu hafriyat niye duruyor?’ Biz de diyoruz, ‘TOKİ'nin burada bir çalışması var. Dükkan ve park yapacak” diyoruz. Fakat 2 senedir TOKİ'de bir çalışma, ilerleme olmadığından dolayı bu hafriyat burada kalıyor. Hem esnafa hem Yozgat halkına zararı var. Hem de çirkin bir görüntü oluşturuyor. Bunun acil giderilmesini istiyoruz” dedi.

‘ÇOK ZOR DURUMDAYIZ’

Çok zor durumda olduklarının altını çizen esnaf Şükrü Kolatar, “Yani bütün esnaflarımız park sorunu olduğundan dolayı şu anda çok zor durumda. Çünkü bir vatandaş gelip de buradan hiçbir şekilde alışveriş yapamıyor. Yapamazsın. Nedeni de park sorunu. Yolun kenarı hafriyat yığını ile dolu. Kimse aracını çekemiyor. Çok zor durumdayız. Herkes mağazasında elektrik yakarak gününü geçiriyor. Bu otoparkın kaba inşaatını buraya yaptılar. Madem çalışmıyorlar en azından otoparkın kapısını açsınlar. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Kapısını açsınlar ki vatandaş içeriye aracını koysun. Otoparkı yarımda olsa kullanabilelim. En azından otoparkın etrafını temizlesinler. Dışarıya araçlarımızı park edelim” diye konuştu.

‘HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ’

Çevre esnaflarından Orhan Uğur ise, “Biz burada esnafız. Tol çarşıya biriktik. Burada biz mağduriyetimizi söyledik. Gerekli yerlere TOKİ müdürüne, belediye başkanına ilettik ve 2 yıldır bu şekilde bu harfiyat. Buradan alınmadığını söyledik. Dükkânlarımız her gün toz içerisinde. Burada rüzgâr estiğinde biz toz yutuyoruz. Burası çöp hane oldu. Herkes getirdiği çöpleri buraya atıyor. Bu durumdan şikâyetçiyiz. Bir an önce bu hafriyatın buradan kaldırılmasını ve bizim mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Belediye başkanının makamına 3-4 kez gittik ancak makamında bulamadık. Belediye başkan yardımcıları ile görüştük. Belediye başkan yardımcıları da, ‘Tamam aldıracağız’ dediler. Bizlere söz verdiler ancak bugüne kadar hep böyle sözlerinde durmayarak bizleri mağdur ettiler. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

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