Bulduğu her fırsatta esnafları ziyaret eden İl Başkanı Başer, sohbet ederek hayırlı işler diledi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Başer, "Bulduğumuz her fırsatta bir araya gelmekten mutluluk duyduğumuz esnaflarımızı ziyaret ettik. Rabbim işlerinde kolaylık, kazançlarında bereket nasip etsin" dedi.

»Haber Merkezi