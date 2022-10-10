Esnafı bilgilendirdi

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar ve Meclis Üyeleri ile birlikte esnafları ziyaret eden Belediye Başkanı Yalçın, esnafın taleplerini ve görüşlerini dinledi. Devam eden çalışmalar ve belediye projeleri hakkında esnafa bilgi veren Başkan Yalçın, “Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde yapmak için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

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