Esnafa ziyaret

Kaymakamımız Aydın, ilçedeki esnafları birebir ziyarette bulunarak, fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra çay ocaklarında vatandaşlarla sohbet eden Aydın, sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı.
Aydın, “İlçemizle ilgili önerileri değerlendiriyoruz; amacımız esnafımıza ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır“ dedi. »Haber Merkezi
Kaymakamımız Aydın, ilçedeki esnafları birebir ziyarette bulunarak, fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra çay ocaklarında vatandaşlarla sohbet eden Aydın, sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı.