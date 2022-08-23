Esnafa ziyaret

Kaymakamımız Aydın, ilçedeki esnafları birebir ziyarette bulunarak, fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra çay ocaklarında vatandaşlarla sohbet eden Aydın, sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı.

Aydın, “İlçemizle ilgili önerileri değerlendiriyoruz; amacımız esnafımıza ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır“ dedi. »Haber Merkezi