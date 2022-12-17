Esnafa ziyaret

Pazarcı esnafını ziyaret eden Başkan Ahmet Öçal, vatandaşlarla bir araya da gelerek sohbet etti.

Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Öçal, onlara daha iyi hizmet edebilmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Öçal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemiz pazarcı esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler ve bol kazançlar dileklerinde bulunduk. Onlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyip isteklerini not aldık. İlçemiz için, vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Onlarla sohbet edip, isteklerini dinleyerek çalışmalarımıza bu doğrultuda yön vermeye çalışıyoruz. Saha hem esnafımız hem de vatandaşlarımızla bir araya gelerek iletişim kurmaya her zaman devam edeceğiz. Onları dinleyerek onlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

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