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Esnafa sahip çık

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Altın, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yapacağı alış verişten esnafın umutlu olduğunu söyledi.

26 Haziran 2022 Pazar 02:18
Esnafa sahip çık

Kurban Bayramı ile piyasanın hareketleneceğinden umutlu oldukları belirten Başkan Altın, “Kurban Bayramının yaz ayına denk gelmesi hem bizleri hem de esnafı umutlandırdı. Vatandaşlarımız yaz tatili için ve bayram için yapacakları alış veriş inşallah piyasa canlanacak. Bu bayramda çocukların bayram kıyafeti hayallerini süsleyen esnafımızdan berberine, misafirlerin ağzını tatlandıran tatlıları hazırlayan esnafımıza kadar tüm esnafımız bayrama hazır bir şekilde müşterilerini bekliyor. Pandeminin etkisini tamamen yitirmek üzere olduğu bu dönemde vatandaşlarımız bayram ziyaretleri için hem bayramlık alışverişlerini yapacak hem de tatil veya memlekete gitme planları kuranlar eksiklerini gidererek esnafımızdan yaptıkları alışverişler ile ekonomiye katkıda bulunacak. Bu bayram alışverişlerimizi esnafımızdan yapalım. Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var” şeklinde konuştu. 
‘YEREL ESNAFTAN YAPALIM’
Vatandaşların bayramda yapacak alışverişlerini yerel esnaftan yapmaları yönünde uyaran Altın, “Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde zorlu bir süreçten geçti. Çok şükür bu yıl Ramazan Bayramını geçirdiğimiz gibi Kurban Bayramımızı da sevdiklerimiz yanında hep birlikte geçireceğiz. Pandemi döneminde bizler nasıl zorlu bir süreç atlattıysak esnafımız bunun iki katını atlattı. Dükkanlarını açamadıkları dönemler yaşadı. Bu anlamda yaklaşan Kurban Bayramı öncesindeki alışverişlerimizi esnafımızdan yapalım. Esnaftan yapılacak her bir alışveriş gerçekten çok kıymetli. Bu alışverişler sayesinde esnafımızda bayrama ailesiyle birlikte sıkıntısız bir şekilde geçirir. Unutmayalım ki esnaf, kent ekonomisinin can damarı. Bunun farkında olalım ve Kurban Bayramı alışverişlerimizi, yabancı sermayeli iş yerlerinden değil mahallemizin emektarı, dostumuz, akrabamız olan kendi esnafımızdan yapalım. Böylelikle hem esnafımız kazansın hem de Yozgat ekonomisi canlansın. Alışverişimizi kendi esnafımızdan yaparsak sıcak para, kentimizde kalır. Böylelikle her kesimin refahı artar, huzurlu ve mutlu bir tablosu oluşur” dedi. 
YOZGAT KAZANACAK
Yerel esnaftan alışveriş yapıldığı takdirde Yozgat’ın da kazanacağına değinen Altın, "Vatandaşlarımız bayram şekerini, çikolatasını, meşrubatını, kolonyasını ve tüm ihtiyaçlarını mahalle veya çarşı esnaflarımızdan yapmalıdır. Böylece esnafımızı sevindirsin ve onlara bayram sevinci yaşatsın. Yerel esnafımızdan alışveriş yaparak hem esnafımız kazansın hem kazansın” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Esnafa Sahip çık
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