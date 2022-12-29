Esnaf Yeşilay gönüllüsü

Türkiye genelinde 120 şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele eden Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle el ele vermek amacıyla Yeşilay Elçisi Projesi’ni hayata geçirdi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol oynadığına dikkat çekerek, Yeşilay'ın insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün (sigara), alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

ESNAFLARA YÖNELİK ÇALIŞMA

Ertürk, Yozgat'ta da faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini, Yeşilay olarak toplumun her kesiminde bağımlılığa karşı topyekûn bir mücadelenin hayata geçmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek bu kapsamda Yeşilay Elçisi Projesi ile esnaflara yönelik hem Yeşilay hem de ilimizde hayata geçen kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile ilgili bilgilendirmelerin başladığını ve bunun ilerleyen süreçte Yozgat geneline yayılması için gayret göstereceklerini belirtti.

HAL VE İŞ MERKEZİ'NDEN DESTEK

Yozgat Belediyesi'nin son yıllarda hayata geçirdiği en modern ve şehrin en gösterişli iş merkezlerinden biri olan Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezi'nde bulunan esnaflara yönelik Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılırken İş Merkezi'nde bulunan esnaflarda kayıtsız kalmayarak bu çalışmalara Yeşilay gönüllüsü olarak destek verdiler.

YEŞİLAY GÖNÜLLÜSÜ OLDULAR

Yozgat Belediyesi Hal ve İş Merkezi'nde faaliyetini sürdüren Yozgat 1. Noter, Aile Kasabı, Güven Kasabı, Dalgıç Et ve Şarküteri, Çiftlik Kasabı, İmren Kasabı, Serdar Kasap, Site Kasabı, Kardeşler Kasabı, Ekici Kasap Şarküteri, Bozok Taraftarlar Derneği, Esnaf Çayevi, Lider Cam, Sürmeli Matbaacılık-Gazetecilik, Turkuaz Ambalaj, Güneş Ambalaj, Saray Pide Fırını, Terzi Muammer Yalçınsoy ve Mustafa Şenyürek "Yeşilay Elçileri Projesi" kapsamında yer alarak, işletmelerinde Yeşilay ve YEDAM ilgili bilgilendirici afişler ve broşürlere yer vermekle birlikte Yeşilay gönüllüsü oldular.

ESNAFA TEŞEKKÜR ETTİ

Aile Kasabı'ndan Mustafa Ergin Yeşilay'ın bağımlılığa karşı verdiği mücadelenin oldukça önemli olduğunu belirtirken Ekici Kasap Şarküteri sahibi Hayati Ekici'de esnaflar olarak Yeşilay’ın yanında olduklarını söyledi. Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk de kendilerine destek veren tüm esnaflara teşekkür ederken ilimizde hayata geçen kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde; tütün, alkol, madde, teknoloji bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği verildiğini sözlerine ekledi. »Haber Merkezi