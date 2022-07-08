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Esnaf umduğunu bulamadı

Kurban Bayramı öncesi satışların artmasını bekleyen Yozgat esnafı, umduğunu bulamadı.

08 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Esnaf umduğunu bulamadı

Pandemi sonrası yaşanacak ilk Kurban Bayramı'nın ticarette hareketlilik getireceğini bekleyen esnaf, umduklarını bulamadıklarını belirterek satışların geçen yıllara oranla daha düşük olduğunu söyledi. Esnaflardan biri fiyatlardan dolayı geçen seneki cirolarını tutturduklarını ancak ürün adedi olarak satışlarının daha az olduğunu söyledi. Başka bir esnaf ise Kurban Bayramı dolayısıyla insanların harcamalarının fazla olduğunu, bu yüzden giyim sektöründe satışların az olduğunu belirtti. »Sema Nur Koçaker 
 

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Esnaf Umduğunu Bulamadı
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