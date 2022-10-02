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Esnaf ile sohbet

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, esnaf ile bir araya geliyor. Esnafları ziyaret eden Başkan Irgatoğlu, sohbet ederek istek ve talepleri dinliyor. 

02 Ekim 2022 Pazar 02:11
Esnaf ile sohbet

Her zaman esnafın yanında olduklarını dile getiren Irgatoğlu, “Meydan yeri esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik. Malum tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de yaşanan pandemiden dolayı esnafımız çok zor anlar yaşadı. Şükür bir yıldır bu pandemi sürecini geride bıraktık. Esnafımızda o dönemde yaşamış oldukları sıkıntıların üzerinden yeni yeni toparlanıyor. Bizlerde esnaflarımızı ziyaret ederek bir kez daha yanlarında olduğumuzu gösterdik. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın yanda olacağız, onlara destek olacağız. Esnaflarımıza hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum. “ dedi. »Haber Merkezi

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Esnaf Ile Sohbet
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