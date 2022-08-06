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Esnaf ile sohbet etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, belediye tarafından düzenlenen 21’inci Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında organize edilen Sünnet Şölenine katılan 105 çocuk için Çapanoğlu Büyük Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Program sonrasında pilav ikramında bulunuldu.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Esnaf ile sohbet etti

Daha sonra esnafı ziyaret eden Polat, esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi. »Haber Merkezi 

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Esnaf Ile Sohbet Etti
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