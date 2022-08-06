Esnaf ile sohbet etti

Daha sonra esnafı ziyaret eden Polat, esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi. »Haber Merkezi
06 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Yozgat Valisi Ziya Polat, belediye tarafından düzenlenen 21’inci Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında organize edilen Sünnet Şölenine katılan 105 çocuk için Çapanoğlu Büyük Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Program sonrasında pilav ikramında bulunuldu.
Daha sonra esnafı ziyaret eden Polat, esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi. »Haber Merkezi