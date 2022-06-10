Eserlerini sergilediler

Öğretmen ve öğrencilerin yıl içerisindeki çalışmalarından hazırlanan resim sergisinin açılışına Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ömer Codar, Daire Amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu Resim Öğretmeni Fatma Uzunluoğlu eşliğinde öğrencilerin hazırlamış olduğu çeşitli konu gruplarının olduğu resim çalışmalarını yakından inceleyen Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Codar, öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiler. Belediye Başkanı Codar, “Bu tür etkinliklerin öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenlerini kazanmaları ve yeteneklerinin keşfedilmesi açısından büyük önem arz ediyor” diye konuştu. Haber Merkezi