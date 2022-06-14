Eserleri sergilendi

Öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisine Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Feramuz Bozoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Resim sergisini gezen Kaymakam Aydın, resimler hakkında öğrencilerden bilgi alarak, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencileri güzel eserlerinden dolayı tebrik etti.

Haber Merkezi

