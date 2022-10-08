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Eserleri iki kitapta

Yerköy ilçesinde görev yapan eğitimci, şair ve yazar Yaşar Demir’in eserleri okuyucusu ile buluştu.

08 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Eserleri iki kitapta

Araştırma ve edebi yazıları çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış olan yazarın şiirleri “Yalnızlık” ve “Aşk Pınarı” kitaplarına bir araya getirildi. 
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneğini Başkanı Ahmet Sargın, “Halen Yerköy ilçemizde görev yapan eğitimci, şair ve yazar Yaşar Demir’in iki güzel eseri okuyucuları ile buluştu. Araştırma ve edebi yazıları çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış olan yazarın şiirleri: ‘Yalnızlık ve Aşk Pınarı’ kitaplarında bir araya getirilip Liman Yayınları arasında çıktı. 
Araştırmacı, eğitimci ve yazar hemşehrimiz Yaşar Demir eserin önsözünde şu düşüncesini dile getirmiş: ‘Herkesin bildiği bir söz vardır. “Her şeyin yenisi, dostun eskisi iyi olur” derler. Halk şiiri benim eski dostumdur’ diyor.
‘Anadolu’nun tam ortasında Bozok kültürünün hâkim olduğu bir diyarda, Yozgat Yerköy’de dünyaya geldim...’ diye başlayan ve devam eden önsözünde çocukluğundan beri: Halk Türkülerini dinlediğini,  sevdiğini ve halk aşıklarının deyişleriyle büyüdüğünü; şiirle de bu vesileyle dostluk kurduğunu dile getiriyor. Kendisine destek veren, teşvik eden ve yüreklendiren hemşehrilerine - Yozgatlı yazarlara da teşekkür ediyor. 
Yaşar Demir’in şiirlerinde hüzün ağırlıklı. Halk şiiri tarzını benimsemekte olup hece ölçüsünü tercih etmektedir. Onun şiirlerinde duygusallık fazladır. Aşk, sevgi, dostluk, kardeşlik, vatan sevgisi, özlem, ayrılık ve hüzün duyguları dizelerine yansımıştır. Köşe yazıları, edebi araştırmalarının yanı sıra güzel ve öz Türkçemizle yazılmış ölçülü şiirleri de mevcuttur. ‘Yalnızlık ve Aşk Pınarı’nda’ topladığı şiirlerini zevkle okuyacağınızı umut ediyoruz. Şair, yazar hemşehrimizi bu iki güzel eseri dolayısıyla tebrik eder eserlerinin edebiyat dünyamıza hayırlı olmasını dileriz.” dedi. »Haber Merkezi

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Eserleri Iki Kitapta
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