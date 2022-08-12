Esaslar kitapçığı açıklandı

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kuruluna sunulan ve 04 Ağustos 2022 tarihli toplantısında onaylanarak kabul edilen 2022-2023 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar kitapçığı ile ilgili Başkan M. Hakan Bektaş, “Kitapçık 08 Ağustos 2022 Pazartesi itibariyle TFF web sitesinde yayınlanmaya başladı. 2022-2023 Sezonunda uygulanacak esaslar ile ilgili yapılan kitapçık çalışmasının yönetim kurulunca onaylanması nedeniyle başta TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve TASKK Genel Başkanımız Ali Düşmez olmak üzere TFF yönetim kurulu üyelerine ve kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen bütün büyüklerimize teşekkür ederim. Yeni sezonun tüm kulüplerimize, sporcularımıza ve spor paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim” dedi.

314 BİN 785 AMATÖR FUTBOLCU OYNADI

2022-2023 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar kitapçığında bu sezon uygulanacak esaslar ile ilgili kısaca bilgi veren Bektaş, “2021-2022 Sezonunda ülkemizin 81 ilinde düzenlenen amatör futbol müsabakalarında 314 bin 785 amatör futbolcumuz ve 12 bin 377 takımımız oynadıkları müsabakalar ile futbolun kitlelere yayılmasında, sevilmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadılar.

2022-2023 Sezonunda pandemi şartlarının uygunluğuna göre U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 ve Büyükler kategorilerinde liglerimiz oynatılacaktır.

Tertip Komitelerince tanzim edilen lig statüleri ilgili kümenin ligleri başlamadan önce onaya gönderilecek ve Federasyonca onaylanmasını takiben takımlara, futbol il temsilciliklerince yazılı olarak tebliğ edilecektir. Lig statüsü onaylanmayan müsabakalar kesinlikle başlatılmayacak ve İl Hakem Kurulu bu maçlara hakem ataması yapmayacaktır.

1. ve 2. Amatör liglerin oluşturulması ve bu liglerdeki takım sayıları, Amatör İşler Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tespit edilecektir.(Gruplardaki takım sayılarının en fazla 14 takım olarak belirlenmesine dikkat edilecektir). Vize-referans (Lige katılma) bedelini Türkiye Futbol Federasyonu’na yatırmayan takımlar kesinlikle lig fikstürüne dahil edilmeyerek, lisans işlemleri yapılmayacaktır. BAL’a katılan kulüpler illerinde düzenlenen en az 2 (iki) altyapı kategorisine katılmak zorundadır.

Süper amatör lig uygulamasının olmadığı illerde ise 1. amatör liglere katılan takımlar en az 1 (bir) altyapı kategorisine katılmak zorundadır. Katılmadıkları veya katıldıkları ligi tamamlamadıkları takdirde TFF’ye bildirilen, işlemlerde imza yetkisi olan yöneticiler ve kulüp başkanı İl Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

2022-2023 sezonunda illerde düzenlenen en üst Büyükler kategorisi liginde o ilin Bölgesel Amatör Lig kontenjan sayısının 1,5 katı kadar takımın lig sıralaması yapılacaktır.” diye konuştu.

‘BÜYÜKLER KATEGORİLERİNDE OYNAYAMAZLAR’

Açıklamasının devamında yaş sınırlamasına değinen Bektaş, “2022-2023 sezonu için 1992 ve daha büyük doğumlular yaşı büyük futbolcu, 2000 ve daha küçük doğumlular ise yaşı küçük futbolcu statüsündedir. Büyükler kategorisi yerel ligi olan Süper Amatör, 1. Amatör, 2. Amatör ile Bölgesel Amatör Lig’de takımlarımız 1992 ve daha büyük doğumlu diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans çıkartabilirler. Ancak, takımlar 21 kişilik müsabaka isim listesine 1992 ve daha büyük doğumlu en fazla 5 (beş) futbolcu ve 2000 ve daha küçük doğumlu en az 5 (beş) futbolcu yazabilirler. 2008 ve daha küçük doğumlu futbolcular Büyükler kategorilerinde oynayamazlar. BAL, Süper Amatör, 1. Ve 2. Amatör Liglerde 21 kişilik müsabaka isim listesine yaşı büyük futbolcu 5’den fazla yazılırsa ve yaşı küçük futbolcu 5’den az yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir. Müsabaka isim listesine yaşı küçük 5 futbolcudan 1 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 20 kişi, 2 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 19 kişi, 3 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 18 kişi, 4 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 17 kişi ve 5 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 16 kişi yazılacaktır.” şeklinde konuştu.

Bektaş son olarak şu ifadelere yer verdi: “İlerde büyükler kategorisinde yerel en üst amatör ligin sona erme tarihinin, o ilin BAL takımlarının gruplarındaki son hafta müsabakalarından bir hafta önce tamamlanmasına dikkat ve özen gösterilir.

Büyük bir gönüllüler ordusuyla yürüttüğümüz amatör futbol organizasyonuna katkıda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, TFFHGD, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği, Futbol İl Temsilcilikleri, İl Tertip, İl Hakem ve İl Disiplin Kurullarına, Spor Kulüplerimizin yöneticilerine, Federasyonumuzun Merkez Hakem Kurulu, Tahkim Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu ve Hukuk Müşavirliğimize, Türkiye Futbol Federasyonu çalışanlarına, Spor Genel Müdürlüğümüze ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimize katkıları için teşekkür ederiz. Ayrıca, bu müsabakaların oynatılmasında büyük katkıları olan güvenlik güçlerine ve sağlık personellerine teşekkür ederiz.”

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