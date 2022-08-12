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‘Eş seçimi şansa bırakılmamalı’

Yerköy ilçesinde, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü personellerine yönelik seminer düzenlendi.

12 Ağustos 2022 Cuma 02:11
‘Eş seçimi şansa bırakılmamalı’

İlçe Jandarma’da görev yapan er, erbaşlar ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Semineri, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri Sosyolog Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından gerçekleştirildi. 
Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı Konferans Salonu’nda yapılan seminerde Psikolojik Danışman Kübra Şenöz, “Eş seçimi kararında ilk adım kişinin kendi kişilik özelliklerini tanıması ve farkında olmasıdır. Ben kendimin ne kadar farkındayım? Ben kimim? Karşısında ki kişinin kişilik özelliklerini tanımak da ikinci adım olmalıdır. Evlilik kararı ve eş seçimi, hayatta alınan en önemli kararlardan birisidir. Eş seçimi rastgele bir süreç değildir olmamalıdır. Çünkü alınan kararla birlikte kişi bundan sonraki hayatını kiminle geçireceğini, kendini bekleyen yeni sorumlulukları, çocuklarının anne ve babasının kim olacağına karar vermektedir. Bu nedenle eş seçimini şansa bırakmak yerine doğru adımlar atmalıyız.” diye eş seçiminin önemine değindi.
‘ÇİFTLER EVLİLİK KARARI ALIRKEN DİKKAT ETMELİ’
İyi bir başlangıç yapmanın evliliğin ömrünü uzattığına değinen Sosyolog Merve Er, “Evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık duyan bireylerin genellikle; evlenmeden önce eşlerinde veya ilişkilerinde var olan problemleri görmezden geldikleri, evlilikten gerçek dışı veya abartılı beklentileri olduğu, karşısındaki kişinin mizaç özellikleri ve bu özelliklerin kendisiyle uyuşmasından ziyade fiziksel özelliklere dikkat ederek evlendikleri görülmektedir. Çiftler evlilik kararı alırken dikkat etmeli çünkü yapılan şu davranışlar çiftlerin boşanma ihtimalini artırmaktadır: Acele ve ani karar verme, kişinin evlenememe korkusuyla düşünmeden hareket etmesi, birbirini yeterince tanımamak, birbirine uymayan düşünce yapıları, sadece mantık veya sadece aşk evliliği yapmak, yalnız kalma korkusuyla ani karar verme, eşin ailesiyle anlaşamamak. Artan boşanma sayıları dikkate alındığında çiftler evlilik öncesi süreci iyi değerlendirmelidir.” diye konuştu. Er ayrıca seminerde 2021 yılına ait TUİK verilerini paylaştı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Eş Seçimi şansa Bırakılmamalı
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