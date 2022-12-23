Ersoy anıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Merkez Ortaokulu Türkçe öğretmeni Mümin Çakır, Ersoy'un kişiliğini ve hayatını anlattı.

Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenci ve öğretmenler şiir okudu.



Öğrencilerin İstiklal Marşı temalı gösterisiyle program sona erdi.

Etkinliğe, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. »AA