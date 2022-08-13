Eroğlu'ndan Yozgat’a veda

Yaklaşık 9 yıldır İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Eroğlu, müftülük personeli ile vedalaştı. Veda programında Eroğlu’na plaket takdim eden İl Müftüsü Ali Gülden, "Kendileriyle çalıştığımız süre içerisinde beyefendilik ve çalışkanlıkları dolayısıyla ben kendilerinden memnun kaldım. Görevler gelip geçicidir önemli olan gönüllere dokunup hoş bir sada ve muhabbet bırakmaktır. Kıymetli hocamızın yeni görev yerinde de aynı şekilde başarılı olmalarını temenni ediyorum” dedi.

Yozgat’ ta görev yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Eroğlu, programdan sonra yeni görev yerine uğurlandı.

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