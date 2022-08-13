Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.864,25
ALTIN
1.039,38
DOLAR
17,93
STERLİN
21,81
EURO
18,41

Eroğlu'ndan Yozgat’a veda

Yozgat Müftülüğü tarafından İl Müftü Yardımcısı iken, Çorum’un Sungurlu ilçesine Müftü olarak atanan Süleyman Eroğlu için veda programı düzenlendi. 

13 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Eroğlu'ndan Yozgat’a veda

Yaklaşık 9 yıldır İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Eroğlu, müftülük personeli ile vedalaştı. Veda programında Eroğlu’na plaket takdim eden İl Müftüsü Ali Gülden, "Kendileriyle çalıştığımız süre içerisinde beyefendilik ve çalışkanlıkları dolayısıyla ben kendilerinden memnun kaldım. Görevler gelip geçicidir önemli olan gönüllere dokunup hoş bir sada ve muhabbet bırakmaktır. Kıymetli hocamızın yeni görev yerinde de aynı şekilde başarılı olmalarını temenni ediyorum” dedi. 
Yozgat’ ta görev yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Eroğlu, programdan sonra yeni görev yerine uğurlandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Eroğlundan Yozgata Veda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Osman Sınav!
Başkan Osman Sınav!
Birimleri gezdi
Birimleri gezdi
Bugün Roma Hamamı
Bugün Roma Hamamı
Bilgi aldı
Bilgi aldı
Yeniliklerle açıldı
Yeniliklerle açıldı
ÇİFTÇİ SUYA KAVUŞTU
ÇİFTÇİ SUYA KAVUŞTU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim