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Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Yozgat Şehir Hastanesi’nde kanserin erken tanısı ve tedavisi açısından büyük öneme sahip 'Kanser Teşhis Merkezi' hizmete açıldı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Konu hakkından açıklamada bulunan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, ''Kanser dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir. Kanser bireylerde sosyoekonomik yüke, maddi ve manevi kayıplara ve zorluklara yol açmaktadır. Kanser önlenebilir bir hastalıktır. İnsanlarımızın önemli bir kısmı erken teşhis ve tedavi ile sağlığına kavuşmakta ve erken teşhis ve tedavi için verilen önem, güç geçtikçe artmaktadır.
Bizde hastanemiz bünyesinde Kanser Teşhis Merkezimizi hizmete açarak, kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak, tedavi ve ileri tetkik için erken tanı şansını arttırmayı ve hastalarımıza şifa olmayı amaçlıyoruz. 
Merkezimiz Yozgat Şehir Hastanesi'ne ve Yozgat'ımıza hayırlı olsun.'' dedi.
Kanser Teşhis Merkezi hakkında detaylı bilgi almak için Yozgat Şehir Hastanesine müracaat edebileceği veya 444 20 66 arayıp 2585'i bağlatabileceği bildirildi. 
»Haber Merkezi 

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Erken Teşhis Hayat Kurtarır
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