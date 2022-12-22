Erken teşhis



Seminer için Kurum hekimleri Uzman Doktor Çağla Susuz, Uzman Doktor Damla Sebhan Bozbay, Dr. Habibe Beyza Aydın, Dr. Adalet Kübra Erkılıç ve Ebe Yadigar Nurlu’ nun çalışmaları ile Yozgat İl Müftülüğü, Kuran Kursları, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine ve kurum çalışanlarına kanser farkındalık çalışmaları düzenledi. Seminer süresince kanser hakkında sorular soruldu.

Detaylı şekilde sunum yapan kurum hekimleri kanser sürecinin evreleri hakkında konuştu. Erken evrede fark edilmesinin vurgulayan hekimler, diğer evrelere geçişlerde yaşanacak durumlar hakkında bilgilendirdi. Sık görülen kanser hastalığı hakkında korunma yöntemleri ve kanser taramaları konusuna değinildi. Seminer sonrası katılımcılar taramaları yapılmak üzere KETEM'de randevuları oluşturuldu.

