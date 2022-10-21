Erkekli öğrencilerle buluştu

Üniversite Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde Festival Danışmanı ve Sinema Eleştirmeni Suat Köçer moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sanat aşığı gencecik yüreklerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren usta oyuncu, çocukluk dönemi, tiyatro yılları, sinema ve oyunculuk ilişkin görüşlerini öğrencilerle paylaştı.

Bu yıl ilki düzenlenen Bozok Film Festivali Ödül Töreni’nde Onur Ödülü takdim edilecek Altan: “Ödüller her zaman sorumluluk yükleyen duygular. Bu ödülleri bir miras olarak ailenize, sevenlerinize bırakmış olmak, yüreklere dokunarak, kalplere girerek takdir toplamak çok önemli ve anlamlı. Bu sebeple çok gururlu ve sevinçliyim. Bozok festivalinin uzun yıllar devam edeceğine yürekten inanıyorum. İlin yöneticilerinin bu konuda nasıl heyecanlı ve ilgili olduğunu gördüm. Yozgatlı olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin oyunculuk ve sektöre yönelik sorularını yanıtlayan Erkekli: “Yaptığınız işte ne kadar gerçekçi olursanız yaptığınız eserlerde o denli kalıcı oluyor. Yaptığınız her işte ..miş’i kesinlikle oynamayın. Gerçeklikle beraber olursanız alkışı ve takdiri de beraberinde toplarsınız. Hayatı, insanları, doğayı seveceksiniz. Bu sevgi yaptığınız işe de yansıyacak. İşte o zaman başarıyı yakalayacaksınız” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Söyleşin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Usta Oyuncu Altan Erkekli’ye günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Karadağ, “Ülkemizin oyunculuk alanında önemli bir şahsiyeti ve hemşehrimiz olan Altan Erkekli’yi hem Yozgat Film Festivali’nde hem üniversitemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Dünya görüşü, sanata bakışı ve oyunculuğa ilişkin başarılarıyla üniversite gençliğine örnek olan bir usta oyuncudan kariyer anlamında öğrencilerin yararlandığı anlamlı bir söyleşi oldu. Katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi